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В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 21:55
В Днепропетровской области за день коронавирусом заболели 5 медиков
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего в регионе сообщили о 5 новых случаях заражения

За сутки в Днепропетровской области коронавирус диагностировали у 8 человек, в том числе у 5 медиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Днепропетровского областного совета.

Новые случаи заражения обнаружили в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Апостоловском районе.

"Днепр - 3 ( 2 медицинских работника: МЛ 4), Кривой Рог - 1 (духовный центр объединения христианских церквей пятидесятников Украины), Каменское - 1, Апостоловский район -3 (3 медицинских работника: Апостоловская ЦРБ)", - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 27 апреля в области провели 5063 теста на коронавирусную инфекцию. Общее количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 318 случаев. Еще у 513 человек подозревают наличие COVID-19.

Напомним, всего в Украине коронавирусом заразились 1749 медицинских работников, что составляет 19,4% от всех подтвержденных случаев. То есть, фактически каждый 5-й инфицированный в Украине - работник медучреждения.

В Министерстве здравоохранения назвали возможные причины массового заражения медиков в Украине. В частности, в Минздраве считают, что работники могут неправильно использовать средства индивидуальной защиты. Среди возможных причин также называлось нарушения медиками определенного маршрута пациента и стандартов ведения больного COVID-19.

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