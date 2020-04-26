В Днепропетровской области число случаев коронавируса превысило 300

В Днепропетровской области количество подтвержденных случаев коронавируса превысило 300. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую областную государственную администрацию.

По данным облгосадминистрации, сегодня на территории области было выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Так, 7 случаев было зафиксировано в Кривом Роге, по 3 - в Днепре и Подгородном и по одному - в Пятихатскому районе, Каменском и Покрове.

Общее количество подтвержденных случаев возросло до 310. При этом 13 пациентов уже выздоровели.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области сегодня подтвердили 17 новых случаев коронавируса. При этом общее количество выросло до 323. Среди больных 5 медицинских работников.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 26 апреля в Украине было зарегистрировано 8617 подтвержденных случаев коронавируса. За минувшие сутки Минздрав получил 492 сообщения о новых заболевших. Количество умерших от осложнений коронавируса выросло до 209.

Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине будет завершен раньше. В случае уменьшения количества новых случаев Украина перейдет к третьему или четвертому этапу выхода из карантина.