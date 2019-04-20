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В Днепропетровской обл. в центре города произошла стрельба

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 18:51
В Днепропетровской обл. в центре города произошла стрельба
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы пострадали 3 человека

В городе Каменское Днепропетровской области в центре города произошла стрельба, в результате которой получили травмы 3 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что информация о стрельбе ими была получена около 16:30.

"По предварительной информации, неизвестные из автомобиля совершили в сторону 33-летнего мужчину выстрел", - рассказали правоохранители.

Потерпевшего, который получил ранения, было госпитализировано в больницу. Также в результате стрельбы пострадали двое прохожих, которым на месте было оказано первую медицинскую помощь.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства происшествия. Правоохранители решают вопрос о правовой квалификации этого события и обращаются к гражданам, которым известны обстоятельства происшествия, обратиться по телефону в управление карношого розыске.

Ранее РБК-Украина сообщало, что неизвестные устроили стрельбу вблизи полицейского поста на трассе Одесса-Киев. Неизвестные лица зашли на полицейский пост после выключения света и учинили стрельбу

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