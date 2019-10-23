"Днепропетровскгаз Сбыт": клиенты могут управлять своим запасом газа онлайн

Зимний запас газа по акции "Твоя энергонезависимость" общим объемом 7,5 млн куб. м закупили 6 960 клиентов ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Этим запасом они могут управлять онлайн в Личном кабинете. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С 15 октября они могут в любое время с максимальной выгодой использовать купленный ими зимний запас газа. В режиме онлайн достаточно выбрать период для использования газа из запаса, а также его долю в общем объеме потребления за месяц (в диапазоне от 0 до 100%). Для участников акции, которые воздержатся от заявок на управление, действуют обычные условия акции: они по умолчанию получат газ из запаса в те месяцы, когда его цена окажется ниже цены ПСО, установленной для других потребителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что цена газа для зимнего запаса по акции "Твоя энергонезависимость" составляет 5 995,53 гривен за тис. куб. м (без учета доставки газа). Эта цена определена оптовым продавцом природного газа НАК "Нафтогаз Украины". По информации оптового поставщика, участники акции "Твоя энергонезависимость" смогут сократить расходы на газ в отопительный период до 25%.

"Для удобства потребителей с 15 октября 6,9 тыс. семей Днепропетровской области, которые приобрели газ по летней цене, смогут в онлайн режиме выбирать объем газа и период, в котором его выгоднее использовать. Это позволит им экономить на оплате за газ, выбирая для себя наиболее выгодную в данный момент цену", - объясняет директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Для того, чтобы корректировать информацию об объемах и периоде, когда они будут использованы, нужно заполнить онлайн-заявку через Личный кабинет в течение текущего месяца потребления природного газа (до его последнего числа включительно). Клиенты, которые еще не имеют Личного кабинета на 104.ua, могут оформить заявки в Центрах обслуживания клиентов РГК.

"Стоимость услуг по доставке газа, а также остаток предоплаченного газа по акции "Твоя энергонезависимость" потребители смогут отслеживать в ежемесячном счете за использованное топливо. Если купленный резерв газа будет потрачен до 1 апреля 2020 года, потребитель в дальнейшем сможет получить газ на общих условиях. Потребители, которые до 1 апреля 2020 года не используют предоплаченный газ, смогут воспользоваться остатком средств в счет следующих платежей или вернуть деньги", - говорится в сообщении.