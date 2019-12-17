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"Днепропетровскгаз" открыл три новых Центра обслуживания клиентов

Новости » Энергетика     17.12.2019 - 12:03
"Днепропетровскгаз" открыл три новых Центра обслуживания клиентов
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Качество сервиса теперь смогут оценить более 60 тыс. потребителей природного газа области

На протяжении декабря АО "Днепропетровскгаз" открыло три новых Центра обслуживания клиентов: в Синельниково, Апостолово и Царичанке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Сегодня приоритетным направлением в работе АО "Днепропетровскгаз" является развитие клиентского сервиса и современный комплексный подход в предоставлении услуг потребителям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, открытие центров стало еще одним шагом на пути к простым и современным отношениям между компанией и ее клиентами.

"Центры обслуживания клиентов - это просторные офисы с современным дизайном и комфортным условиями, офис, который соответствует лучшим европейским стандартам. В нем посетители могут бесплатно воспользоваться Wi-Fi ожидая очереди на удобных диванах, с помощью тонкого клиента зарегистрироваться в Личном кабинете и передать показания счетчика", - говорит начальник управления клиентского сервиса Алина Левкович.

В Центрах обслуживания работает автоматическая система распределения клиентских потоков - электронная очередь. Новые ЦОКи обустроены в формате "открытого пространства", что позволяет потребителям оперативно решать все вопросы.

"Ежемесячно Центры обслуживания клиентов АО "Днепропетровскгаз" принимают в среднем 30 тыс. посетителей. Однако, клиентам не обязательно тратить время и средства на дорогу, чтобы лично посетить Центр обслуживания. Качественную консультацию можно получить не выходя из дома, позвонив в Контакт-центр или воспользовавшись онлайн сервисами такими как чат-бот 7104 в Viber, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light или в Личным кабинетом на сайте 104.ua", - говорится в сообщении.

До конца года АО "Днепропетровскгаз" планирует открыть еще четыре современных Центры обслуживания - в Магдалиновке, Соленом, Пятихатках и Желтых Водах.

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