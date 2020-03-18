Днепропетровская ОГА направила более 100 млн гривен на борьбу с коронавирусом

Днепропетровская областная государственная администрация (ОГА) направит 107 миллионов гривен на меры по борьбе с коронавирусом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской ОГА.

По словам председателя ОГА Александра Бондаренко, выделенные средства пойдут на закупку тестов для выявления коронавируса, портативных рентген-аппаратов, средств для дезинфекции, а также средств индивидуальной защиты.

"В частности, закупаем медикаменты и оборудование. На противодействие коронавирусу направляем из областного бюджета 107 млн гривен, чтобы в случае нужды больницы и медики области могли оказывать оперативную помощь пациентам", - заявил он.

Кроме того, почти 72 млн гривен из областного бюджета будут выделены для закупки дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области из городских, районных, областного и бюджетов ОТГ были выделены 45 миллионов гривен для борьбы с коронавирусом. Часть средств направят на стимулирование труда медработников в области.

Также РБК-Украина писало, что правительство выделило силовым органам 70 млн гривен на закупку индивидуальных средств защиты из-за вспышки коронавируса в Украине. Выделенные средства пойдут на нужды ГПСУ, ГСЧС, Нацгвардии, Нацполиции и МВД.