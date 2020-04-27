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В Днепре зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 14:09
В Днепре зафиксировали вторую смерть из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Коронавирус вызвал осложнение - тромбоз нижней конечности

В Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, коронавирус вызвал осложнение - тромбоз нижней конечности, мужчине сделали операцию, но спасти не удалось.

"У нас второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

Всего в области 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.

Напомним, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 человек, за сутки заразились на 100 человек меньше.

В Минздраве ранее заявили, что в случае резкого уменьшения заболеваемости коронавирусом карантин в Украине может завершиться раньше, чем запланировано правительством.

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