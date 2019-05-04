В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу из окна квартиры

В Днепре полиция задержала злоумышленника, который устроил стрельбу из окна собственной квартиры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что инцидент произошел 3 мая около 15:00 в переулке Парусном. Как установили правоохранители, в результате стрельбы один пенсионер был ранен в голову, другому пуля повредила одежду.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. В ходе розыскных мероприятий полицейские установили, что к хулиганским действиям причастен 42-летний мужчина - житель соседнего дома.

Злоумышленника задержали и доставили в отделение полиции. Ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает от 3-х до 7 лет лишения свободы. Оружие - предварительно пневматическое ружье - изъято и направлено на экспертизу.

Фото: оружие, из которого было открыто стрельбу (facebook.com/PoliceDniproRegion)

Ранее сообщалось, что в городе Каменское Днепропетровской области в центре города произошла стрельба, в результате которого получили травмы 3 человека.

РБК-Украина писало, что в центре Камянского Днепропетровской области днем 20 апреля стреляли в общественного активиста, председатель организации "Движение Громадська Варта" Евгения Найду.