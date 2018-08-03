В Днепре задержали мужчин, которые подстрелили девушку

Карабин и 16 стреляных гильз изъяли

В Днепре полиция задержала мужчин, которые вчера, 2 августа, устроили стрельбу и подстрелили девушку. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Днепре.

Как отмечают в полиции, 42-летний мужчина и его гость начали стрелять из огнестрельного оружия и открыли хаотичную стрельбу в воздух. Одна из пуль попала в лицо 26-летний девушке, которая разговаривала по мобильному телефону возле магазина за 500 м от места стрельбы.

"Когда правоохранителям стало известно место пребывания злоумышленников, для их задержания были привлечены спецназовцы КОРД", - говорится в сообщении.

В полиции также сообщают, что были задержаны двое мужчин. Карабин и 16 стреляных гильз изъятые.

Фото: изъятое оружие

"По данному факту следователями Шевченковского ОП м. Днепра открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ходе расследования полицейские выяснят, кто из мужчин устроил стрельбу. За указанное преступление хулигану грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что вчера в Камянском взорвался микроавтобус с депутатом городского совета Виталием Чернявским. Сам депутат остался жив, но сильно пострадал. Полиция квалифицировала дело как покушение на убийство.