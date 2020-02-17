В Днепре задержали банду, причастную к ДТП и серии тяжких преступлений

В Днепре полицейские задержали банду, члены которой причастны к смертельному ДТП 16 февраля и серии тяжких преступлений. Об этом говорится в сообщении полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что накануне главарь банды на угнанном "Ауди" сбил трех пешеходов, в результате один из них умер на месте. Банда состояла из шести человек, вчера вечером они похитили мужчину и требовали у него 20 тыс. долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль полиции и начал кричать о помощи.

По данным полиции, главарь банды в ноябре прошлого года вышел из тюрьмы и организовал преступную группировку. Их деятельность документировали, на месте ДТП задержали двух членов, а в ходе спецоперации задержали еще четырех членов группы. В ходе обысков изъяли арсенал огнестрельного оружия.

Также в ходе расследования установлена ​​причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала вооруженную банду за разбойные нападения в Киевской области.