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В Днепре во время задержания застрелили полицейского

Новости » Происшествия     19.06.2020 - 21:35
В Днепре во время задержания застрелили полицейского
Фото: пистолет, из которого был убит полицейский (mvs.gov.ua)

Полицейскому перед смертью удалось надеть на преступника наручники

В Днепре 19 июня во время задержания подозреваемого в разбойном нападении был застрелен сотрудник полиции. Злоумышленник выстрелил несколько раз в правоохранителя из пистолета.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Отмечается, что утром, 19 июня, в Днепре было совершено разбойное нападение. Во время того, как возможного преступника пытались автомобилем доставить в отделении полиции для установления личности, злоумышленник несколько раз выстрелил в полицейского, который сидел рядом.

"Злоумышленник совершил несколько выстрелов из пистолета Макарова в сторону оперуполномоченного Шевченковского отделения полиции Дарвина Потуданського. 26-летний полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер", - сообщили в МВД.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 июня в Черновицкой области мужчина, пытаясь скрыться от правоохранителей, ранил двух полицейских из пистолета.

Также сообщалось, что в начале июня в Харьковской области группа мужчин совершила нападение на полицейских, обстреляв и порезав шины их автомобиля.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ДнепрФК ДнепрполицияСтрельба
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