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В Днепре впервые в Украине провели массовую вакцинацию против COVID-19 пациентов с аллергией

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Днепр, Пятница 29 октября 2021 16:00
В Днепре впервые в Украине провели массовую вакцинацию против COVID-19 пациентов с аллергией Фото: в Днепре впервые в Украине провели массовую вакцинацию против COVID-19 пациентов с аллергией (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В аллергологическом центре Днепра была проведена массовая вакцинация против COVID-19 пациентов с аллергией. К прививке готовили 55 человек, из них 53 в этот день провакцинировали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета.

По словам заслуженного врача Украины, доктора медицинских наук, профессора, эксперта по аллергологии департамента здравоохранения населения городского совета, областного совета, по клинической аллергологии Министерства здравоохранения Украины Евгении Дитятковской, предварительно все пациенты прошли необходимое обследование, в частности сдали соответствующие анализы, и только двое пока не допущены к вакцинации по некоторым показателям.

"Благодаря поддержке городского департамента здравоохранения населения организовали процесс вакцинации в нашем центре так, чтобы он был вполне безопасен для пациентов. То есть провели весь необходимый комплекс исследований, в том числе и сделали экспресс-тест на антиген к коронавирусу. При проведении вакцинации находился реаниматолог. После прививки пациенты в течение пяти дней будут под наблюдением врачей в стационаре", - отметила Евгения Дитятковская.

Она также подчеркнула, что больные аллергией - в зоне риска заражения коронавирсом, поэтому вакцинация для таких пациентов крайне важна и необходима.

"Достаточно велик риск осложнений при заражении коронавирусом у пациентов с бронхиальной астмой, хроническим заболеванием легких. В целом при аллергии повышаются риски тромбообразования, а при коронавирусе это еще и усиливается. Поэтому мы убеждаем всех аллергиков, что не нужно беспокоиться, бояться все правильно, грамотно, чтобы уберечься от COVID-19. Обращайтесь в наш аллергологический центр!" - призвала она.

Со своей стороны заместитель директора департамента здравоохранения населения городского совета Юлия Виклиенко напомнила: "Единственный способ сохранить здоровье - вакцинация против COVID-19. На выбор есть Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. Дальнейшая ревакцинация пациентов тоже будет в условиях аллергоцентра".

Представитель департамента здравоохранения также сообщила, что на сегодняшний день в Днепре от коронавируса привито 570 тыс. человек. В городе работают около 60 прививочных пунктов, 12 из них - центры. Вакцины в наличии в достаточном количестве. В девяти стационарах города около 2 тыс. мест для больных коронавирусом. В настоящее время загруженность составляет 67%, из них только 5% - вакцинированы пациенты, остальные - без прививок.

"Поэтому призываем людей не пренебрегать здоровьем и вакцинироваться. Если есть патологии с аллергологическими заболеваниями, можно обратиться к семейному врачу, который направит пациента в аллергологический центр для проведения там вакцинации", - добавила Юлия Виклиенко.

Как сообщалось, маломобильные, пожилые жители Днепра могут привиться от коронавируса дома. В Днепре для этого работает 56 специальных выездных бригад.

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