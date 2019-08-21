В Днепре водитель протащил патрульного по асфальту и скрылся

В Днепре водитель после остановки сотрудником полиции на несколько десятков метров протянул за собой патрульного. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Днепропетровской области.

Сообщается, что ночью 20 августа проспекте Слободского в городе Днепр патрульные остановили водителя автомобиля Jaguar за нарушение ПДД.

"Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы. После совершения правонарушения водитель оставил место преступления", - говорится в сообщении.

Позже полиция ввела план по перехвату нарушителя. В резльтате мужчину задержали и доставили в отделение полиции.

Отмечается, что водителю грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное наказание, которое грозит задержанному - до трех лет лишения свободы.

Напомним, в харьковском метро мужчина ударил полицейского ножом в грудь, после того как девушки пожаловались на него правоохранителю.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Днепре при ликвидации пожара пострадали трое пожарников.