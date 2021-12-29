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В Днепре трамвай сошел с рельсов и наехал на пешехода

Автор: Наталья Скороход

В Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая. В результате погибла женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Відкритий.

Авария произошла на пересечении улиц Пастера и проспекта Яворницкого. Трамвай №9, входя в поворот, сошел с рельсов и наехал на пешехода.

"Транспортное средство зажало женщину-пешехода между вагоном и светофором", - уточняет издание.

От полученніх травм пострадавшая умерла на месте.

На месте происшествия собрались люди. Они вызвали полицию и скорую помощь.

Напомним, что в Ивано-Франковской области горела больница. В результате погибли 4 человека.

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