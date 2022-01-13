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В Днепре рассказали, как в городе проходит вакцинация подростков против COVID-19

Автор: Наталия Гурковская

В Украине дети от 12 лет могут прививаться против COVID-19 вакциной Pfizer. В Днепре это можно сделать в любом из 12 пунктов вакцинации или 34 пунктов прививок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Соответствующая вакцинация детей проходит по согласию родителей и при наличии документа, удостоверяющего личность ребенка (паспорт, свидетельство о рождении), а также справки о прохождении полного курса прививок согласно календарю.

По словам педиатра Днепровского центра первичной медико-санитарной помощи №6 Елены Деминой, в центре ежедневно детям и подросткам делают до 15 прививок против COVID-19.

"Желающих вакцинировать детей действительно достаточно много. Перед прививкой дети вместе с родителями заполняют соответствующий бланк-согласие. Далее рассказываем о реакциях, которые могут возникнуть после прививки, - покраснение в месте инъекции, припухлость, легкая боль, а также может повышаться температура, и объясняем, как на это реагировать. В целом сам процесс вакцинации детей не отличается от взрослых: одинаковые дозы и интервалы между прививками", - рассказала Елена Демина.

На сегодняшний день в Днепре проведено 904 тыс. 173 прививки против COVID-19.

Как сообщалось, маломобильные, пожилые жители Днепра могут привиться от коронавируса дома. В Днепре для этого работает 56 специальных выездных бригад.

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Днепр