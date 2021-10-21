В Днепре проверяют наличие сертификатов вакцинации или ПЦР-тестов у работников магазинов и заведений питания

Как отмечают в департаменте торговли и рекламы горсовета, не все предприниматели добросовестно выполняют постановление Кабмина (№ 1236, - ред).

Рейд начали с проспекта Дмитрия Яворницкого. И в первом же кафе нашли нарушения: у работника не было ни теста, ни подтверждения вакцинации.

"Мы на месте сразу выписываем приглашение на админпротокол, то есть владельцу надо прийти в мэрию на комиссию, объяснить причины, почему нет нужных сертификатов у работников или предоставить их. Если не представили ничего, выписывается админпротокол по статье 44-3 КУоАП", - рассказал заместитель директора департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета Александр Малышко.

В часовом магазине рядом работница Светлана сразу показала сертификат о вакцинации.

"Мы очень серьезно к этому относимся - спрашиваем у клиентов есть ли у них тесты или прививки. Сейчас стало гораздо меньше посетителей. За день приходит только три", - сказала она.

А вот в ювелирном магазине у охранника была справка, что он переболел коронавирус.

"К сожалению, обязательно нужно иметь сертификат или ПЦР-тест, сделанный за 72 часа, поэтому здесь мы выписываем приглашение на начальника, чтобы он появился на комиссию в мэрии", - пояснил Александр Малышко. И в последнем ресторане-бургерной из шести человек пять имели справку о прививках, а один только справку, что переболел.

С 6-ти проверенных утром точек только три имеют необходимые справки.

"Владельцы, которым выписали приглашение, должны прийти с документами в горсовет уже в понедельник. Надо иметь справки о прививках работников или ПЦР-тесты. Также мы подчеркиваем важность вакцинации, ведь мы в "красной зоне", - подытожил заместитель директора департамента торговли и рекламы Днепровского городского совета Александр Малышко.