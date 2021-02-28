В Днепре произошла стрельба в кафе. Задержаны 15 человек

В Днепре в одном из кафе произошла стрельба. В результате хулиганских действий никто не пострадал, полиция возбудила уголовное дело.

Об этом сообщает пресс-служба полиции .

Инцидент произошел ночью 28 февраля в кафе по улице Высоковольтная.

"По предварительной информации, неизвестные мужчины, находясь в помещении развлекательного заведения, осуществили несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. Также неизвестные повредили машину, которая была припаркована возле заведения", - сообщили в полиции.

По данному факту возбуждено дело по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия в отделение полиции доставлено 15 человек", - добавили правоохранители.