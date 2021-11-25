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В Днепре подожгли медлабораторию. Нападавшего задержали

Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре на улице Березинской мужчина поджег частную медицинскую лабораторию. Злоумышленника догнали и задержали, когда тот пытался сесть в машину с водителем за рулем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Экипаж заметил, что горит здание лаборатории, а возле него стоит мужчина с канистрой в руках. Он обливал стены лаборатории топливом.

Когда полицейские подошли к нему, сказали прекратить и оставаться на месте, мужчина бросил канистру и начал убегать.

Злоумышленника догнали и задержали, когда тот пытался сесть в машину с водителем за рулем.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и пожарных. Обоих мужчин доставили в отделение полиции, чтобы выяснить обстоятельства случившегося.

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Днепр