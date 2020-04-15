В Днепре после операции умер мужчина с COVID-19

В городе Днепр после проведения операции умер мужчина, у которого ранее подтвердили коронавирус. Об этом сообщает Днепровская клиническая больница № 21 в Facebook.

Сообщается, что 65-летний мужчина был госпитализирован 12 апреля.

"В связи с развитием острого процесса и необходимостью хирургического вмешательства, пациент в тяжелом состоянии был переведен в городскую больницу № 16, где по жизненным показаниям и согласия пациента было выполнено оперативное вмешательство", - говорится в сообщении.

В раннем послеоперационном периоде пациент умер. На данный момент причина смерти уточняется.

Напомним, в Кременчуге (Полтавская область) от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью, умер 84-летний мужчина. Он болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля.

Кроме того, в Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса. В области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса, все они зарегистрированы в Вознесенском районе.

По состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 людей. За сутки зафиксировано 392 новых случаев.