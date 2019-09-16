Заместителя Филатова объявили в розыск

Прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко, начальников управления городского совета и чиновника, который осуществлял технический надзор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Чиновники скрываются от следствия, их подозревают в присвоении 29,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта Нового моста в Днепре.

"Другим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыли по ч.5 чт.191 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что учредителю общества-подрядчика, осуществлявшего ремонтные работы, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Он может внести залог в размере 40 млн грн. Кроме того, начальника участка держат под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн грн.

Напомним, должностным лицам городского совета и предприятия-подрядчика сообщили о подозрении относительно присвоения 29,5 млн грн бюджетных средств во время осуществления ремонта Нового моста в Днепре.

13 сентября в мерии Днепра проходили обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

Отметим, 7 сентября в Днепре после капремонта открыли Центральный мост. С медийной стороны внимание к этому мосту было привлечено 12 июля, когда мэр Борис Филатов пообещал президенту Владимиру Зеленскому открыть мост уже через два месяца.