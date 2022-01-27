В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших

Что произошло

27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.

Он расстрелял военнослужащих выстрелами из автомата Калашникова при выдаче оружия. Причины неизвестны.

В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина - военнослужащий НГУ - получила ранение.

Обновлено: в Госбюро расследований сообщили об открытии уголовного производства.

"По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)", - говорится в сообщении.

Где сейчас стрелок

По информации местного издания "Информатор", может все еще находиться на территории завода ЮМЗ. Территория предприятия оцеплена по периметру экипажами патрульной полиции.

Также работает спецотряд "ТОР". Парня сейчас разыскивают правоохранители.

Какая сейчас ситуация в городе

В Днепре введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал полковник Николай Балан.