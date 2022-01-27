В Днепре нацгвардеец расстрелял караул военнослужащих. Пятеро погибших

В Днепре на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" служащий нацгвардии Украины расстрелял сослуживцев и сбежал. Пять человек погибли, пять ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МВД.
27 января в 03:40 на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш" военнослужащий Национальной гвардии Украины солдат срочной службы Артем Рябчук, 2001 года рождения (21 год) расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся.
Он расстрелял военнослужащих выстрелами из автомата Калашникова при выдаче оружия. Причины неизвестны.
В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. Среди погибших есть женщина, сотрудница завода "Южмаш". Вторая женщина - военнослужащий НГУ - получила ранение.
Обновлено: в Госбюро расследований сообщили об открытии уголовного производства.
"По данному факту начато уголовное производство по п. 1 и п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство)", - говорится в сообщении.
По информации местного издания "Информатор", может все еще находиться на территории завода ЮМЗ. Территория предприятия оцеплена по периметру экипажами патрульной полиции.
Также работает спецотряд "ТОР". Парня сейчас разыскивают правоохранители.
В Днепре введена полицейская операция "Сирена". По тревоге поднят личный состав подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии. На место происшествия срочно выехал командующий Национальной гвардией генерал полковник Николай Балан.