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В Днепре напали на журналистов "Украинской правды"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре 13 февраля возле аэропорта неизвестные напали на журналистов издания "Украинская правда". Угрожая ножом, они забрали телефон у оператора и требовали пароль, чтобы удалить видеозапись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "УП" Михаила Ткача.

"Час назад возле ВИП-терминала аэропорта города Днепра на нашу съемочную группу напала вооруженная охрана", - написал Ткач.

Журналист добавил, что группа мужчин, угрожая ножом забрала у оператора съемочной группы телефон. Они потребовали пароль от гаджета, чтобы удалить видео.

На опубликованных кадрах инцидента видно, как к группе журналистов приближается несколько мужчин крепкого телосложения. Между ними возникает словесная перепалка. В какой-то момент появляются сотрудники полиции. После нескольких минут выяснения отношений неизвестные сели в автомобиль и уехали.

Фото: в Днепре напали на съемочную группу "Украинской правды" (facebook.com/mixailotkach)

Напомним, в октябре прошлого года на журналистов программы "Схема" напали в помещении Укрэксимбанка во время записи интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Отметим, сейчас дело об этом нападении находится на рассмотрении суда.

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Днепр