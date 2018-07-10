В Днепре у мужчины изъяли гранатомет

У него обнаружили РПГ-18

В Днепре у мужчины полицейские изъяли гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как отмечается, мужчина стоял на остановке и курил, чем привлек внимание полиции. После проверки у него обнаружили РПГ-18, который был замотан в простыню.

Сообщается, что происшествие произошло на улице Князя Ярослава Мудрого.

Фото: задержанный и изъятый гранатомет

"Мужчину доставили в Днепровского отдела полиции. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель", - говорится в сообщении.

По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели. Сейчас гранатомет изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области в лесополосе обнаружили схрон с гранатометами.