В Днепре мужчина бросил гранату в сторону дома, есть раненые

В Днепре вечером 6 сентября 35-летний мужчина бросил гранату в сторону дома по улице Баженова. В это время возле дома находились двое мужчин.
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
В результате взрыва мужчины, находящиеся возле дома, получили телесные повреждения. Предварительно, взорвалась граната РГД-5.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция открыла уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в субботу, 5 сентября, в Харькове неизвестный бросил во двор домовладения гранату, в результате взрыва были повреждены 2 автомобиля.
Также РБК-Украина писало, что вблизи Офиса президента в Киеве правоохранители задержали мужчину с гранатой, ему грозит до трех лет тюрьмы.
Кроме того, в конце августа в оккупированном населенном пункте Кипучая на гранате подорвался ребенок.