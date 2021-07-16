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В Днепре избили местную правозащитницу

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Днепр, Пятница 16 июля 2021 16:32
В Днепре избили местную правозащитницу Фото: полиция открыла дело за покушение на убийство (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Днепре неизвестные избили местную правозащитницу Наталью Эшонкулову. Открыто уголовное дело за покушение на убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области и Facebook активистки.

Сообщается, что двое неизвестных напали на нее в подъезде дома, избили и скрылись с места преступления. С травмами головы пострадавшую доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на умышленное убийство). Начато досудебное расследование.

"Полиция рассматривает все версии преступления, одна из которых является общественная деятельность потерпевшей. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных к нападению лиц и их задержания", - говорится в сообщении.

Сама правозащитница в своем Facebook связывает свое избиение с письмом нардепам с просьбой принять меры против криминальных авторитетов.

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Днепр избиение активисты
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