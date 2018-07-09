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Интервью

В Днепре во дворе частного дома расстреляли мужчину

НовостиПроисшествия    09.07.2018 - 09:46
Фото: место стрельбы в Днепре (dp.npu.gov.ua)
Фото: место стрельбы в Днепре (dp.npu.gov.ua)

Пострадавший умер в больнице, не приходя в сознание

В Днепре неизвестные расстреляли мужчину во дворе его частного дома, пострадавший от полученных ранений умер. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Днепра.

Сообщается, что около 01:00 на улице Кодацкий Спуск произошла стрельба, в результате которой 31-летний мужчина получил огнестрельное ранение головы. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.

"В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза и направлена ​​на экспертизу. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 п. 12 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Принимаются меры по установлению и задержанию нападавших", - говорится в сообщении.

Как отмечает местное издание "Информатор", раненого мужчину обнаружили соседи. Очевидцы также рассказали, что видели нескольких мужчин, которые убегали вглубь улицы.

 

Фото: место стрельбы в Днепре (dp.informator.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали вооруженного ножом мужчину, который пытался взять прохожую в заложники. Патруль выяснил, что он пребывает в розыске, после чего мужчина пытался скрыться, а когда его догнали, он достал нож и угрожал перерезать себе горло.

 

В Киеве журналистку ранили из травматического оружия
Теги публикации: Днепр, смерть, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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