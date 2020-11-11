В Днепре в ДТП столкнулись пять автомобилей, есть погибший

Фото: ДТП в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

Сегодня, 11 ноября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пяти автомобилей. В результате аварии погиб один человек и еще двое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, ДТП произошло ночью на перекрестке улицы Калиновой и Слобожанского проспекта. Тогда 22-летний водитель легкового автомобиля Infiniti, двигаясь по проспекту, пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda.

В результате Honda продолжила неуправляемое движение по проезжей части и совершила столкновение с автомобилями, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, Audi под управлением гражданина 1995 года рождения, Mazda под управлением гражданина 1997 года рождения и Mazda, за рулем которой находился гражданин 1997 года рождения.

В результате аварии, пассажир Honda от полученных травм погиб на месте. Самого водителя этого автомобиля и пассажира Infiniti госпитализировали. Об их состоянии пока неизвестно.

Фото: ДТП в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

Напомним, 10 ноября в Одессе автомобиль Toyota въехал в остановку общественного транспорта. В это время на остановке находились люди.

Кроме того, в Харькове автомобиль от столкновения отбросило в остановку общественного транспорта. В результате ДТП пострадали 5 человек.