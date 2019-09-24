В Днепре в ДТП погиб человек

В Днепре водитель автомобиля Chevrolet Evanda совершил наезд на электроопору, в результате чего один человек погиб и еще один пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла на съезде с Кайдацкого моста в Амур-Нижнеднепровском районе. Водитель автомобиля Chevrolet Evanda, вероятно не справившись с управлением, совершил наезд на электроопору. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

Фото: место ДТП (dsns.gov.ua)

"Пассажир легковушки каретой скорой медицинской помощи направлен в Днепропетровскую областную клиническую больницу имени.И. Мечникова", - добавили в пресс-службе.

Напомним, РБК-Украина писало о ДТП в Житомирской области, в результате которого погибли 9 человек. Водитель грузовика врезался в маршрутку, которая стояла на обочине дороги. По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Кроме того, водителя грузовика, который врезался в автобус, полицейские задержали. Он был одним из пострадавших в результате аварии.

Также в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали подробности ДТП в Житомирской области. Всего в автобусе ехали 49 пассажиров и двое водителей.