В Днепре в ДТП с микроавтобусом погибли двое человек, среди пострадавших - дети

Сегодня, 25 июня, в Днепре столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погиб мужчина и мальчик, еще один ребенок получил травмы.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, ДТП произошло около 4 часов ночи на перекрестке проспекта Слободского и улицы Байкальской. Во время столкновения микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика DAF, который был загруженный песком, последний перевернулся на бок и перегородил проезжую часть улицы.

Фото: ДТП в Днепре (dsns.gov.ru)

На месте ДТП погиб водитель микроавтобуса и пострадали двое мальчиков 14 и 13 лет, которых с различными травмами госпитализировали в областную детскую клиническую больницу и в городскую клиническую больницу № 6. Позже стало известно, что ребенка 14 лет не удалось спасти.

Сейчас правоохранители проводят следственные действия по установлению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, в Киеве на Столичном шоссе столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус в результате чего госпитализировали трех человек.

Также сообщалось об аварии с участием милиционера в Луганской области, ранения получили 9 человек.