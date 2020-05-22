В Днепре будут судить пять человек, которые устроили стрельбу

Фото: перестрелка в Днепре (mvs.gov.ua)

Направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия

В Днепре будут судить пятерых человек, которые устроили стрельбу на улице Титова, в результате которой ранения получили трое человек. Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре 8 апреля суд избрал меру пресечения в виде ареста трем подозреваемым в стрельбе на улице Титова, еще одного подозреваемого суд арестовал в феврале. Тогда подозреваемым была избрана мера пресечения сроком на 60 суток.

Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля в Днепре напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. В результате трое человек получили огнестрельные ранения. У двоих пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи.

Позже в полиции сообщили, что инцидент произошел в связи с конфликтом бытового характера. По данному факту открыто уголовное производство за хулиганство.

Автор: Виталина Благодатова