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В Днепре будут судить пять человек, которые устроили стрельбу

Новости » Общество     22.05.2020 - 18:36
В Днепре будут судить пять человек, которые устроили стрельбу
Фото: перестрелка в Днепре (mvs.gov.ua)

Направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия

В Днепре будут судить пятерых человек, которые устроили стрельбу на улице Титова, в результате которой ранения получили трое человек. Прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.

"Днепропетровской местной прокуратурой №3 утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц за совершение хулиганских действий с применением огнестрельного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре 8 апреля суд избрал меру пресечения в виде ареста трем подозреваемым в стрельбе на улице Титова, еще одного подозреваемого суд арестовал в феврале. Тогда подозреваемым была избрана мера пресечения сроком на 60 суток.

Как сообщало РБК-Украина, 24 февраля в Днепре напротив школы №89 произошел инцидент со стрельбой: несколько неизвестных открыли огонь посреди улицы, перестрелка продолжалась некоторое время. В результате трое человек получили огнестрельные ранения. У двоих пострадавших ранения ног, у третьего - ранение шеи.

Позже в полиции сообщили, что инцидент произошел в связи с конфликтом бытового характера. По данному факту открыто уголовное производство за хулиганство.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины ФК ДнепрперестрелкаСуд
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