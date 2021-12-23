UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Днепре автомобиль сбил толпу людей на переходе

Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре на улице Паникахи автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Он поехал на "красный" цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на Gorod.dp.ua.

Это произошло напротив торгового центра Terra. Автомобиль BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет.

В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После столкновение Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия прибыли "скорая" и полиция. Состояние пострадавших пока не известно. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПДнепр