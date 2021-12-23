В Днепре автомобиль сбил толпу людей на переходе

В Днепре на улице Паникахи автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Он поехал на "красный" цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ccылаясь на Gorod.dp.ua .

Это произошло напротив торгового центра Terra. Автомобиль BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет.

В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После столкновение Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия прибыли "скорая" и полиция. Состояние пострадавших пока не известно. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.