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В Днепре автомобиль сбил толпу людей на переходе

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Днепр, Четверг 23 декабря 2021 08:23
В Днепре автомобиль сбил толпу людей на переходе Фото: в Днепре автомобиль въехал в толпу людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре на улице Паникахи автомобиль Subaru протаранил другое транспортное средство и сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Он поехал на "красный" цвет.

Об этом сообщает РБК-Украина, ccылаясь на Gorod.dp.ua.

Это произошло напротив торгового центра Terra. Автомобиль BMW выезжал со стоянки торгового центра и остановился, чтобы пропустить пешеходов, идущих через дорогу на "зеленый" свет.

В этот момент со стороны Запорожского шоссе ехал Subaru, водитель которого, по неустановленным пока причинам, не смог затормозить и врезался в BMW. После столкновение Subaru отбросило прямо на пешеходов, которых он несколько метров протащил по остановке.

На место происшествия прибыли "скорая" и полиция. Состояние пострадавших пока не известно. Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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