В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на "Южмаш"

В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова.

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

Напомним, расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская.

На брифинге в Днепре командующий Нацгвардии Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше".

Также по информации ГБР, на данный момент стрелку сообщено о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога. Вместе с тем, пока нет иформации о том, когда будет суд.

Среди причин в ГБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.