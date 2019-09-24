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В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых на Донбассе военных

Новости » Происшествия    24.09.2019 - 14:02
В Днепр экстренно эвакуировали двух раненых на Донбассе военных
Иллюстративное фото (facebook.com/desnaukr)

Одного военного подготовили к операции

В Днепр были экстренно эвакуированы двое раненых на Донбассе военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Днепропетровской областной государственной администрации Татьяна Губа в Facebook.

По ее словам, во вторник, 24 сентября, в 01:30 в Днепр военным вертолетом эвакуировали травмированного бойца.

"Состояние стабильное, в сознании, но врачи областной больницы Мечникова после обследования подготовили военнослужащего к операции", - отметила она.

Другого бойца эвакуировали в больницу в понедельник днем, 23 сентября.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе от начала суток, 23 сентября, боевики 7 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили двое украинских военных.

Кроме того, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в течение суток 22 сентября зафиксировала 100 взрывов в Донецкой и пять нарушений прекращения огня в Луганской областях.

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Новости Украины ДонбассэвакуацияООС
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