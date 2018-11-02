С Днем ракетных войск и артиллерии: оригинальные поздравления с праздником

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

3 ноября свой профессиональный праздник отмечают служащие ракетных войск и артиллерии ВСУ

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии для украинских военнослужащих, лучшие пожелания в стихах и в прозе, короткие и оригинальные смс - у нас на Styler.

День ракетных войск и артиллерии

Ежегодно 3 ноября в Украине отмечается государственный праздник в честь артиллерийских и ракетных войск Вооруженных сил. Примечательно, что дата праздника связана с событиями Второй мировой войны. Именно в этот ноябрьский день в 1943 году началась освободительная операция Киева от немецко-фашистских захватчиков.

Артилерийский огонь велся советскими войсками беспрерывно на протяжении сорока минут по всем 9 рубежам линии наступления, лишая возможности противника сопротивлятся атаке.

Современные украинские ракетные войска и артиллерия играют особо важную роль в защите государства.

Кстати, 3 ноября свой профессиональный праздник также отмечают служащие инженерных войск ВСУ.

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии в стихах

В день артиллерии и войск ракетных,

Желаю не встречаться я со злом,

Желаю сил и радостей заметных,

Чтоб окружало все вокруг добром.

Успех познать от многих достижений,

А также счастья и большого уважения.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Пускай ракетные войска

Всегда преследует удача!

Пусть служба будет так легка,

Ведь опыт ваш так много значит!

Желаю мирных вам деньков,

Любой из вас уже герой!

Но для опасных, злых врагов

Включайте "боевой настрой"!

***

Артиллеристы и ракетчики - солдаты!

Сегодня поздравляем вас, ребята.

Желаем, чтоб уменьями гордились,

Но чтоб на практике, в бою не пригодились.

Пусть будет мирным небо и земля!

Еще раз поздравляем вас, друзья!

***

Пусть боится враг везде,

Воздух пусть под властью нашей!

С Вами мир добрей и краше,

И на суше, и на дне.

Пожелать хотим мы Вам,

Пусть задания исполнимы.

Сердце пусть неумолимо,

На свершения игриво!

Техника во благо служит,

Удовольствие несет.

И награды пусть заслужат

Для семьи, что вечно ждет!

С Днем артиллерии и ракетных войск: проза

Пожелания в прозе для официальных поздравлений и тостов праздничный день 3 ноября.

Артиллерия - сильное и мощное оружие, но в ваших руках, дорогие наши защитники, оно безопасно. В ракетных войсках служат самые смелые, выносливые мужчины. Пусть счастье и удача всегда сопутствуют вам. Будьте патриотами нашей страны, оптимистически верьте в ее светлое будущее, и знайте, многое зависит от вас, чтобы был мир на нашей земле. Чтобы звучал весёлый смех, и подрастали в мире дети. Крепкого вам здоровья, везенья во всём.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Поздравляем с Днём ракетных войск и артиллерии! Искренне желаем успехов в ежедневных заданиях, крепости тела и силы духа. Пусть каждая цель будет с точным попаданием, руководство благодарным и понимающим!

***

С Днем ракетных войск и артиллерии! Желаю бить не в бровь, а в глаз. Чтобы все решения попадали прямо в яблочко. Желаю, спокойной службы, никогда не падать духом и никогда не ронять честь и мужское достоинство. Желаю всегда быть бдительными решительными и волевыми. Уверенной рукой совершать только успешные запуски с четкими попаданиями.

Поздравления с Днем ракетных войск: оригинальные и прикольные пожелания

Не проникнет в наш подъезд враг и аферист,

Потому что в нем живет друг артиллерист.

Не боимся, что на дом упадет комета,

Потому что наготове, меткая ракета.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Пускай ракетные войска

Всегда преследует удача!

Пусть служба будет так легка,

Ведь опыт ваш так много значит!

***

Знатоки орудий,

Меткие вы люди,

И всегда на страже,

Ракетчики отважные,

Бравые артиллеристы,

С ними небо будет чистым,

И в спокойствии страна,

Ведь она защищена!

Ранее Styler рассказывал о герое АТО, который вернулся к жизни после комы.

Также мы писали о том, как отец с сыном спасают жизни украинским военным.

Видео: РБК-Украина