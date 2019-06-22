"Для меня ты лучший": Никитюк сделала неожиданное признание Притуле

Сергей Притула празднует сегодня день рождения – 22 июня ему исполнилось 38 лет. С праздником его поздравила коллега и соведущая шоу "Кто сверху?" Леся Никитюк. В своем поздравлении она сделала неожиданное признание. Трогательный пост она опубликовала на своей страничке в Instagram.

Леся Никитюк написала, что Сергей Притула для нее не только хороший друг, но и лучший ведущий в Украине.

"В этот прекрасный солнечный день... отмечает свой День Рождения - ОН!!! Сергей Дмитриевич Притула. Не знаю как так случилось, но ты попадался на моем пути в момент важных решений, которые я должна была принять!!! А ты такой случайно сидел в кафешке, мимо которой я задумываясь проходила и пил коньячок))) и такой: - Эу Леська ты чего такая серьезная?!? И сразу находил толковые советы)) ...спасибо, что ты такой, Серый!!! Очень радуюсь и немного боюсь тебя, когда захожу в студию "Кто Сверху"!!! Ты тот, к кому хочется тянуться... ты всегда держишь в напряжении) ты молодец! Для меня - Ты лучший стендапер Украины, лучший ведущий... ну и теперь гостеприимный сосед. С Днем Рождения!!!" – написала Никитюк.

Притула празднует день рождения – Никитюк сделала неожиданное признание (скриншот: instagram.com/lesia_nikituk)

Притула празднует день рождения – Никитюк сделала неожиданное признание (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многие также присоединились к поздравлениям ведущего. Напомним, что Сергей родился 22 июня 1981 года в городе Збараж в Тернопольской области. Школу будущий артист окончил с золотой медалью, на протяжении обучения в университете был активным участником ряда молодежных организаций.

Притула работал радиоведущим на "Радио Тернополь". Тогда впервые появился его псевдоним "Серый". После Сергей уехал учиться в Лондон. После возвращения в Украину гастролировал с командами "КВН". С 2004 года вернулся в работе на радио, появился в эфире нескольких телеканалов. В настоящее время на счету у Притулы десятки программ, скетч-шоу и концертов. Он также снялся в нескольких фильмах.

Напомним, что ранее Леся Никитюк "случайно" показала грудь на съемках нового проекта.

До этого Леся Никитюк засветила аппетитные формы в бикини.

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