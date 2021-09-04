Дизайнеры Skoda реинкарнировали уникальный спорткар из фильма ужасов

Чехословацкий фильм ужасов "Ferat Vampire" ("Вампир из Ферата") вышел на экраны в 1981 году, а главную роль в нем исполнил спорткар Skoda 110 Super Sport. Один из нынешних дизайнеров Skoda представил современное видение того прототипа.

Двухместное среднемотрное купе Skoda 110 Super Sport постройки 1971 года изначально было просто очередным концептуальным автомобилем, который был построен в единичном экземпляре и не предполагался для серийного производства.

Skoda 110 Super Sport

Когда чешскому режиссеру Юраю Херцу понадобилась машина для его фильма ужасов "Ferat Vampire", опытное купе оказалось как нельзя кстати. Чешский художник и графический дизайнер Теодор Пиштек немного изменил облик 110 Super Sport, модернизировав переднюю и заднюю часть, перекрасил кузов.

В центре сюжета фильма – доктор Марек, который встревожен тем, что его медсестра уезжает, чтобы стать водителем автопробега иностранного автопроизводителя Ferat.

По сюжету, Skoda, исполняющая главную роль, могла ездить на человеческой крови. На самом деле 1,1-литровый двигатель мощностью 73 л.с. работал на бензине.

Дизайнеры визуализировали современное видение автомобиля из Ferat Vampire для одного из конкурсов перспективных моделей чешского автопроизводителя. Как нетрудно догадаться, что Skoda не собирается внедрять новый проект в производство.

Оригинальное купе, сыгравшее в кино, хранится в запасниках музея Skoda. Так что не исключено, что на одной из тематических выставок мы сможем увидеть Ferat Vampire во всей красе.

Подборка кадров из Ferat Vampire с участием автомобиля