Дизайнеры Skoda реинкарнировали уникальный спорткар из фильма ужасов

Дизайнеры Skoda создали концептуальный спорткар как дань автомобилю-киногерою из фильма ужасов Ferat Vampire 1981 года. Реинкарнация Skoda 110 Super Sport так и останется на стадии экскизов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сайт Skoda.
Чехословацкий фильм ужасов "Ferat Vampire" ("Вампир из Ферата") вышел на экраны в 1981 году, а главную роль в нем исполнил спорткар Skoda 110 Super Sport. Один из нынешних дизайнеров Skoda представил современное видение того прототипа.
Двухместное среднемотрное купе Skoda 110 Super Sport постройки 1971 года изначально было просто очередным концептуальным автомобилем, который был построен в единичном экземпляре и не предполагался для серийного производства.
Skoda 110 Super Sport
Когда чешскому режиссеру Юраю Херцу понадобилась машина для его фильма ужасов "Ferat Vampire", опытное купе оказалось как нельзя кстати. Чешский художник и графический дизайнер Теодор Пиштек немного изменил облик 110 Super Sport, модернизировав переднюю и заднюю часть, перекрасил кузов.
По сюжету, Skoda, исполняющая главную роль, могла ездить на человеческой крови. На самом деле 1,1-литровый двигатель мощностью 73 л.с. работал на бензине.
Подборка кадров из Ferat Vampire с участием автомобиля
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