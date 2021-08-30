Дизайнеры General Motors показали руль будущего с дополненной реальностью

General Motors Design разместила на своей странице в Instagram цифровые изображения необычного рулевого колеса. Разработка явно не предназначена для серийной модели, но реализованные в нем идеи могут появиться на серийных машинах будущего.

В данном случае рулевое колесо имеет прямоугольную форму и больше напоминает штурвал. Это может показаться знакомым, но предложение GM отличается от спорного руля Tesla Yoke. Главная особенность концепции General Motors Design - большой сенсорный экран по центру, что делает руль похожим на джойстик игровой приставки.

Боковины обтянуты кожей с белой строчкой и светодиодными полосами, которые могут работать как сигнализаторы включения указателей поворота. Вокруг экрана расположены сенсорные элементы управления, а также сенсорная кнопка переключателя режимов движения вперед/назад.

Когда автомобиль движется в полностью автономном режиме, на экране отображаются данные с датчиков и информационно-развлекательной системы. Когда водитель берет управление машиной на себя, экран возвращается к прямой трансляции с фронтальной камеры, наполненной технологией дополненной реальности. Это означает, что водитель может сосредоточить свое внимание на рулевом колесе, а комплекс систем активной безопасности подстрахует водителя.

Конечно, для замены практически всех органов управления только рулевім колесом автопроизводителям потребуются годы испытаний, прежде чем рулевое колесо сможет соответствовать строгим правилам безопасности. Но будущее все же ближе, чем нам кажется.