У "Дії" оновили COVID-сертифікати: можна згенерувати документ про нову дозу вакцини

У "Дії" оновили COVID-сертифікати. Тепер у додатку можна згенерувати оновлений документ про четверту дозу вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Для того, щоб оновити сертифікат потрібно:
За декілька хвилин сертифікат зʼявиться серед документів. Скористатися ним можна як в Україні, так і за кордоном.
Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив зміни до COVID-сертифікатів, удосконаливши механізм їх формування та використання.
РБК-Україна також повідомляло, що в Україні дозволили використовувати електронне водійське посвідчення в додатку "Дія" без пластикового аналога.
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