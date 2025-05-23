Діяв професіонал: іспанські ЗМІ повідомляють про перебіг розслідування вбивства Портнова

Іспанська поліція вважає, що вбивство колишнього українського чиновника Андрія Портнова в Мадриді має ознаки ретельно спланованого і замовного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El País .

За даними слідства, напад стався вранці 21 травня в районі Посуело-де-Аларкон, де Портнов проживав і де розташована Американська школа, яку відвідували його діти.

Злочинець чекав на жертву біля автомобіля і випустив по ній щонайменше дев'ять куль. Поліція виявила на місці події відповідну кількість гільз.

У МВС Іспанії повідомили, що нападник діяв професійно. Він використовував пістолет із глушником, а також, за попередньою версією, мав заздалегідь підготовлений маршрут відходу. Слідчі не виключають, що злочинець міг бути не один, а вбивство було ретельно організовано із залученням спільників і зміною транспорту для втечі.

Правоохоронні органи наразі аналізують записи камер відеоспостереження і вивчають оточення Портнова в Іспанії.

Багато мотивів для ліквідації

Становище Портнова в промосковському уряді Віктора Януковича, його тісні стосунки з росіянами і його процвітаючі ділові зв'язки відкривають широкий спектр можливостей щодо мотивів його смерті. Поліція не виключає жодних гіпотез. Слідчі кажуть, що "поки нічого не зрозуміло", хоча тривають пошуки кількох людей.

Поліція також розглядає міжнародні аспекти справи, оскільки Портнов був під санкціями США і фігурував у розслідуваннях, пов'язаних із корупцією. Іспанські слідчі запросили додаткову інформацію від українських і, можливо, інших європейських структур.

Влада Іспанії поки що не надала офіційних коментарів щодо можливих підозрюваних. Однак джерела El País вказують на те, що основною версією залишається саме замовне вбивство з політичним або економічним мотивом.