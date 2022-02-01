Как получить новый COVID-сертификат в "Дія": видеоинструкция

"Дія" получила обновление. Теперь в приложении доступна бустерная доза вакцины от коронавируса. Получить соответствующий сертификат легко - сделать это можно в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Михаила Федорова, министра цифровой трансформации Украины, в Telegram-канале FEDOROV .

Как получить новый сертификат

Сделать это можно очень быстро и в несколько кликов. Вы можете посмотреть видеоинструкцию, опубликованную ниже, чтобы добавить в приложение новый сертификат вакцинации с бустерной дозой.

Что рассказал Федоров

"Бустер отображается в международном сертификате в приложении. После того, как вы получили 3-ю дозу вакцины, заново сгенерируйте свои сертификаты. Они обновятся - и в международном появится бустерная доза, а во внутреннем изменится срок действия - продлится до 270 дней с момента внесения 3 дозы", - написал Михаил Федоров в своем Telegram-канале.