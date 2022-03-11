В "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат

В приложении "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат, в случае, если он исчез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

"У кого исчез международный COVID-сертификат в "Дія", тот может заново его сгенерировать. Услуга снова доступна в приложении. Это особенно актуально для украинцев, которые эвакуировались за границу", - говорится в сообщении.

К слову, сертификат можно также загрузить в PDF-формате и сохранить на свой смартфон или же распечатать.