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В "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат

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Пятница 11 марта 2022 13:45
В "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат Фото: приложение "Дія" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В приложении "Дія" снова можно сгенерировать международный COVID-сертификат, в случае, если он исчез.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова

"У кого исчез международный COVID-сертификат в "Дія", тот может заново его сгенерировать. Услуга снова доступна в приложении. Это особенно актуально для украинцев, которые эвакуировались за границу", - говорится в сообщении.

К слову, сертификат можно также загрузить в PDF-формате и сохранить на свой смартфон или же распечатать.

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