Диво-ягода, якої немає: чому українці майже не бачать жимолості в магазинах?

Жимолость - ягода з унікальним смаком та визначними корисними властивостями, яка поступово завойовує серця садівників-аматорів. Проте, попри свою цінність, на полицях українських супермаркетів вона залишається рідкісним гостем.

Чому так відбувається, і чи є шанс у цієї "диво-ягоди" стати комерційно успішною культурою, розповідає РБК-Україна з посиланням на ФруТекТов.

Еволюція жимолості

Багато українців пам'ятають перші, поширені сорти жимолості, що походили зі східних боліт. Їхнє плодоношення було непрогнозованим, урожай швидко обсипався, а зібрані ягоди часто мали гіркуватий присмак. Це створювало несприятливе враження про культуру загалом.

Однак, з того часу селекція жимолості зробила величезний крок вперед. Сучасні сорти, які сьогодні можна знайти на ринку, значно покращилися. Це стосується смаку, розміру ягоди та продуктивності кущів. Ягоди стали більшими, солодшими, зникла гіркота, а врожайність значно зросла.

Головна перешкода

Попри всі покращення смакових якостей та врожайності, жимолость стикається з серйозною проблемою, яка заважає їй потрапити на полиці великих супермаркетів - це її товарні якості.

Для успішного продажу на свіжому ринку, особливо через організований ритейл, ягідна продукція повинна мати:

Високу транспортабельність

Здатність витримувати перевезення без пошкоджень.

Гарну лежкість

Можливість зберігатися на полиці супермаркету тривалий час, не втрачаючи привабливого вигляду та свіжості.

На жаль, із цими критеріями у більшості сортів жимолості поки що є проблеми. Її ніжні плоди легко мнуться і швидко псуються, що ускладнює логістику та зберігання.

"Золоті" сорти для комерційного вирощування

З більш ніж п'ятдесяти сортів та елітних форм жимолості, які є у колекції генетичного матеріалу, лише два сорти на сьогодні можна (умовно) рекомендувати для комерційного вирощування на ринку свіжої продукції в Україні:

Аврора (Aurora) - досить відомий канадський сорт.

Восторг - сорт, виведений у Сибірській народній республіці.

Саме ці сорти після дозрівання досить тривалий час зберігають високу щільність, що забезпечує порівняно прийнятну лежкість на полиці супермаркету. Це дозволяє їм витримувати транспортування та чекати свого покупця.

Близько десятка інших сортів жимолості також вирізняються чудовим смаком та високою продуктивністю, але вони більше підходять для:

Вирощування сировини для переробної промисловості (джеми, соки, пюре, заморозка), де товарний вигляд ягід не є критичним.

Аматорського садівництва, коли ягоди збираються для власного споживання або невеликого продажу.

Попри поточні виклики, селекційна робота над жимолостю не зупиняється. Є велика надія, що вже за 3-5 років на ринку з'являться нові сорти, які не поступатимуться товарним якостям таким популярним ягодам, як смородина чи навіть лохина.

Це означатиме, що українці нарешті зможуть повною мірою насолодитися цією "диво-ягодою", яка не лише порадує смаком, а й принесе значну користь для здоров'я, ставши постійним гостем на наших столах.