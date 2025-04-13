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Диво-гол Роналду за "Аль-Наср": португалець оформив дубль за вісім хвилин (відео)

Ер-Ріяд, Неділя 13 квітня 2025 12:23
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Диво-гол Роналду за "Аль-Наср": португалець оформив дубль за вісім хвилин (відео) Фото: Кріштіану Роналду (x.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Андрій Костенко

Кріштіану Роналду вперше з листопада відзначився дублем у чемпіонаті Саудівської Аравії. Зірковий португалець голом-красенем приніс перемогу "Аль-Насру" в поєдинку проти "Аль-Ріяда" (2:1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х "Аль-Насра".

У домашньому матчі 27-го туру чемпіонату країни "Аль-Наср" пропустив першим: суперники відкрили рахунок у компенсований до першого тайму час.

Після перерви португалець з партнерами перевернули хід поєдинку за вісім хвилин. Спочатку Роналду на 56-й хвилині замкнув простріл Мане у воротарський майданчик. А через вісім хвилин поклав у ворота суперників справжній шедевр. У черговій атаці господарів м'яч після рикошету потрапив до португальця, який перебував на лінії карного майданчика, і він зльоту вколотив його у сітку.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Аль-Насра", причому суперник через вилучення на 90+4 хвилині догравав у меншості.

Для Роналду цей дубль став першим з листопада 2024 року – тоді він двічі відзначився в іграх з "Аль-Гарафою" в азійській Лізі чемпіонів (3:1) і "Дамаком" – у чемпіонаті (2:0). Голи у ворота "Аль-Ріяда" стали 932-м та 933-м у кар'єрі 40-річного футболіста.

У поточному сезоні Роналду провів за "Аль-Наср" 35 матчів у всіх турнірах – на його рахунку 32 голи та 4 асисти.

У чемпіонаті Саудівської Аравії "Аль-Наср" з 57-ма очками посідає третє місце, відстаючи на один бал від другого "Аль-Хілаля", та на вісім – від лідера "Аль-Іттіхада". "Аль-Шабаб" українського голкіпера Георгія Бущана – шостий (49 очок).

Раніше показали, як юна українська зірка яскраво дебютував у МЛС.

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