Дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки" в Києві: нові деталі

Дівчина, яка нещодавно скоїла самогубство в Києві - повісилась на знаку метро "Осокорки" - була родом з Кропивницького.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.
За інформацією джерел, дівчина родом з Кропивницького (колишнього Кіровограду) приїхала в Київ близько пів року тому. До цього вона працювала за кордоном - у Польщі.
У столиці дівчина також працювала (не навчалася).
Впродовж двох місяців вона зустрічалась із хлопцем, однак у певний момент вони посварились. Хлопець стверджує, що згодом - помирились.
Перед смертю дівчина записала йому аудіоповідомлення, в якому зауважила, що "не потрібна". Проте "не потрібна" йому, чи нікому - невідомо.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що зранку 9 листопада правоохоронці знайшли повішене в Києві (на знаку метро "Осокорки") тіло дівчини.
Судмедекспертиза ознак насильницької смерті попередньо не виявила. Відомо, що дівчина була 2000 року народження. Всі обставини події з'ясовує поліція.
Зазначимо, що це не перший випадок, коли молоді люди вчиняють самогубство у столиці. Так, наприклад, на початку жовтня 2023 року брат і сестра зістрибнули з 24-го поверху під час трансляції прямого ефіру.
Згодом за подібних обставин з даху багатоповерхівки викинулись двоє 17-річних дівчат.
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