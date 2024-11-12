Дівчина повісилась на знаку метро "Осокорки" в Києві: нові деталі

Дівчина, яка нещодавно скоїла самогубство в Києві - повісилась на знаку метро "Осокорки" - була родом з Кропивницького.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Що нового стало відомо про дівчину

За інформацією джерел, дівчина родом з Кропивницького (колишнього Кіровограду) приїхала в Київ близько пів року тому. До цього вона працювала за кордоном - у Польщі.

У столиці дівчина також працювала (не навчалася).

Впродовж двох місяців вона зустрічалась із хлопцем, однак у певний момент вони посварились. Хлопець стверджує, що згодом - помирились.

Перед смертю дівчина записала йому аудіоповідомлення, в якому зауважила, що "не потрібна". Проте "не потрібна" йому, чи нікому - невідомо.