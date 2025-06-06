Дівчата кидали кота в кущі: поліція Київщини шукає учасниць жорстокого відео

У Білій Церкві поліція з’ясовує обставини жорстокого поводження з твариною, відео якого з’явилося в мережі. На кадрах видно, як одна з дівчат кидає кота в кущі, інша знімає це на телефон, ще одна - спостерігає поруч.

До правоохоронців офіційних заяв не надходило, але після виявлення відео під час моніторингу інтернету поліція розпочала перевірку. Наразі встановлюють осіб, причетних до події, та можливих свідків.

Громадян, які мають будь-яку інформацію, просять звернутися до Білоцерківського райуправління поліції за телефоном (093) 126 55 05, на лінію 102 або особисто - м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.