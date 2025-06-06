Дівчата кидали кота в кущі: поліція Київщини шукає учасниць жорстокого відео

У Київській області дівчата жорстоко поводились із котом. Поліція виявила відео, де це видно, і вже розслідує інцидент.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал ГУНП в Київській області.
У Білій Церкві поліція з’ясовує обставини жорстокого поводження з твариною, відео якого з’явилося в мережі. На кадрах видно, як одна з дівчат кидає кота в кущі, інша знімає це на телефон, ще одна - спостерігає поруч.
До правоохоронців офіційних заяв не надходило, але після виявлення відео під час моніторингу інтернету поліція розпочала перевірку. Наразі встановлюють осіб, причетних до події, та можливих свідків.
Громадян, які мають будь-яку інформацію, просять звернутися до Білоцерківського райуправління поліції за телефоном (093) 126 55 05, на лінію 102 або особисто - м. Біла Церква, вул. Привокзальна, 3.
Раніше ми розповідали, що у Броварах у Київській області підлітків підозрюють у стрілянині по тваринах. Поліція розпочала перевірку після появи відповідного допису в соцмережах і закликає очевидців повідомляти будь-яку інформацію.
Також ми писали, що у Рівненській області поліція розслідує жорстоке вбивство собаки, яке зафіксували на відео. З’ясувалося, що злочин стався ще у 2021 році. Чоловіка, який застрелив тварину, вже встановили - він нині перебуває в СІЗО за інші тяжкі злочини. Розпочато досудове розслідування одразу за кількома статтями ККУ.
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