Діти прив’язані до крісел: шокуючі деталі перевірки навчальних закладів Миколаївської області

Лисогірська спецшкола: відсутність елементарних умов

Заклад, який щорічно отримує 22 мільйони гривень із держбюджету, забезпечує навчання для 156 дітей, при цьому в ньому працюють 98 співробітників. Однак умови, в яких перебувають вихованці, викликають обурення.

За словами Інни Мірошниченко, більшість учнів змушені користуватися туалетами без унітазів - у приміщеннях із дірками в підлозі та частково зруйнованими стінами. Вуличний туалет, де не зачиняються двері, учні можуть відвідувати лише з вихователем, який тримає двері та підсвічує ліхтариком.

У спортзалі є лише один душ на всіх. Спальні обладнані так, що діти мусять підсаджувати одне одного, щоб дістати речі з високих шаф. Канцелярське приладдя купують вихователі за власні кошти, а деякі вчителі не орієнтуються у навчальній програмі. Бібліотека закладу наповнена здебільшого російськомовними книгами.

Ще один кричущий факт - відсутність доступу до укриття. Закладене на ключ приміщення не відкривають під час тривог, оскільки, за словами персоналу, "підлітки там куритимуть".

Умови у Лисогірській спецшколі (фото: Інна Мірошниченко)

Будинок дитини: катування замість догляду

Ще більше порушень зафіксували у Миколаївському обласному будинку дитини, який щороку отримує 23 мільйони гривень. Заклад, що опікується 20 дітьми та має 89 співробітників, продемонстрував абсолютно неприпустимі методи поводження з малюками.

За словами Інни Мірошниченко, дітей прив’язують до крісел, щоб вони "не заважали" персоналу. Один із вихованців, який перебуває на зондовому харчуванні, мав руки зафіксовані пластиковими кайданами до появи синців. Коли моніторингова група зняла обмеження, дитина усміхнулася, а зонд залишився на місці.

Малюки весь день проводять у кріслах або стільчиках для годування, постійно пристебнуті. Для їхнього заспокоєння їм цілодобово вмикають мультики. В результаті діти страждають від глибоких порушень розвитку через відсутність нормальної соціалізації та активності.

Моніторингова група викликала поліцію, після чого справа щодо катувань була внесена в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань.

Також виявлено зловживання у реабілітаційних послугах. Вихованці будинку дитини не отримують фізіотерапії, попри те, що відповідні журнали ведуться - але лише для приватних клієнтів.

Заклад не має офіційного укриття, а підвал, який формально вважається захисною спорудою, не використовується за призначенням. Під час тривог дітей туди не спускають.

Крім цього, у закладі панує антисанітарія: багато тарганів, відсутність особистої білизни для дітей, хоча склади заповнені гуманітарною допомогою.

Умови у Миколаївському обласному будинку дитини (фото: Інна Мірошниченко)

Реакція департаменту освіти і науки Миколаївської ОВА

У Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації заявили, що створили мультидисциплінарну робочу групу для перевірки навчальних закладів після моніторингових візитів представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

До кінця тижня комісія перевірить факти та зауваження, викладені у звітах Омбудсмана щодо Лисогірської спеціальної школи та Антонівського мистецького ліцею.

Групу очолила заступник директора департаменту Олена Кравець. До її складу увійшли представники Служби у справах дітей, ДСНС, Нацполіції, лікарі та громадські організації. За підсумками перевірки департамент обіцяє надати омбудсмену інформацію про вжиті заходи.