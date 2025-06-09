Діти під загрозою? Соцмережу Маска у Франції можуть визнати порноплатформою
У Франції соціальну мережу Х (колишній Twitter), яка належить нині Ілону Маску, можуть визнати порноплатформою та заборонити для дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico.
Чому соцмережа Х у Франції може змінити "статус"
Згідно з інформацією видання, уряд Франції розглядає можливість офіційно визнати соцмережу Х Ілона Маска платформою з порнографічним контентом.
"X із 2024 року заявляла, що допускає розповсюдження порнографічного контенту. Відповідно, до неї слід ставитися як до такої", - пояснили у канцелярії міністра цифрових технологій Клари Шаппаз.
Уточнюється, що саме її команді було доручено "дослідити позначення X в указі щодо порнографічних сайтів, які повинні перевіряти вік своїх користувачів".
Якщо соцмережа отримає "статус" порноплатформи, вона зобов'язана буде запровадити сувору перевірку віку своїх користувачів (як і всі порносайти у Франції).
Отже, якщо у соцмережі не запровадять обмежень контенту для дорослих, дітям, фактично, буде заборонений доступ до неї.
Зазначається, що раніше Шаппаз в ефірі французького телешоу Quotidien заявила, що Х незабаром може отримати "такі ж документи, як YouPorn".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Іспанія, Греція та Франція пропонують запровадити в Європейському Союзі вікові обмеження для користувачів соціальних мереж.
Для початку дискусії щодо цього питання було розроблено відповідний політичний документ. Франція підтримує, зокрема, заборону соціальних мереж для користувачів віком до 15 років.
Водночас Париж активізував зусилля щодо захисту дітей у мережі, вимагаючи перевірок віку від платформ із порнографічним контентом.
Ті з порноплатформ, які розміщують контент у Франції, зобов'язані запровадити заходи перевірки віку з кінцевим терміном 7 червня (хоча деякі з них протестують проти подібного рішення).
Невиконання такої вимоги може призвести до штрафів, видалення сайтів із пошукових систем або навіть повного блокування.
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