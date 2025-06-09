Діти під загрозою? Соцмережу Маска у Франції можуть визнати порноплатформою

У Франції соціальну мережу Х (колишній Twitter), яка належить нині Ілону Маску, можуть визнати порноплатформою та заборонити для дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Politico .

Чому соцмережа Х у Франції може змінити "статус"

Згідно з інформацією видання, уряд Франції розглядає можливість офіційно визнати соцмережу Х Ілона Маска платформою з порнографічним контентом.

"X із 2024 року заявляла, що допускає розповсюдження порнографічного контенту. Відповідно, до неї слід ставитися як до такої", - пояснили у канцелярії міністра цифрових технологій Клари Шаппаз.

Уточнюється, що саме її команді було доручено "дослідити позначення X в указі щодо порнографічних сайтів, які повинні перевіряти вік своїх користувачів".

Якщо соцмережа отримає "статус" порноплатформи, вона зобов'язана буде запровадити сувору перевірку віку своїх користувачів (як і всі порносайти у Франції).

Отже, якщо у соцмережі не запровадять обмежень контенту для дорослих, дітям, фактично, буде заборонений доступ до неї.

Зазначається, що раніше Шаппаз в ефірі французького телешоу Quotidien заявила, що Х незабаром може отримати "такі ж документи, як YouPorn".